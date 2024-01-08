В понедельник фермеры по всей Литве проведут акцию протеста

И палата, и совет проведут ряд встреч с политиками, но не совместно. СХП обнародует декларацию, в которой изложит проблемы сельскохозяйственного сектора и которую позже представит министерствам окружающей среды и сельского хозяйства. По мнению палаты, костры призваны привлечь внимание к отсутствию социального диалога со стороны властей.
Между тем СХС не будет встречаться с ведомствами, формирующими земельную и сельскохозяйственную политику, а вместо этого в понедельник днем он встретится с премьер-министром Ингридой Шимоните. Ей будет высказана критика за требования по восстановлению многолетних лугов и за то, как проводится развитие заповедных территорий, а также за акцизную политику и т. д.
По всей Литве будут гореть костры, в конце месяца – еще одна акция
По словам председателя СХС Игнаса Хофманаса, костры будут гореть во всех самоуправлениях.
"В понедельник по всей Литве, возле главных дорог в согласованное время, зажгутся костры", – сообщил И. Хофманас.
"Возможно будут районы, где будет зажжено 5-6 костров, может быть, найдутся те, кто зажжет 40 костров. На видных местах", – сказал он.
И. Хофманас также сообщил, что СХС в конце месяца организует поездку фермеров на собственной сельхозтехнике в Вильнюс.
В свою очередь, председатель СХП Арунас Свитоюс отметил, что митинги фермеров пройдут также в Германии и Нидерландах. Однако в Польше, Латвии и Эстонии подобные акции не проводятся.
"В Германии выедут тракторы, некоторые заблокируют министерство. (...) Наши соседи отказались, потому что считают, что необходимо учитывать и геополитическую ситуацию вокруг Украины", – сказал А. Свитоюс.
Главной причиной председатель СХП назвал недостаточный диалог между политиками в области сельского хозяйства и социальными партнерами, прежде всего в ходе реализации в странах мер европейского зеленого курса.
"Одновременно выдвигаются требования вести хозяйство иным, экологическим способом, а с другой стороны, растет бюрократия. Затем меняются акцизы – планируешь жить в соответствии со сбалансированной экономической деятельностью, балансируешь себестоимость, а тебе каждый год начинают менять условия использования топлива, так называемого "зеленого топлива". Или твои луга превращают в охраняемую территорию. Проводишь посев, и вдруг тебе говорят, что здесь будет болото, торфяная зона или птички. И никто не может объяснить почему", – перечислил опасения фермеров А. Свитоюс.
Уже при горящих кострах в понедельник днем делегация СХС встретится с премьер-министром. Совет не планирует встречаться с министром сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом, отставки которого он неоднократно требовал в прошлом году, а сделает ли это министр по собственной инициативе, неизвестно. Однако представители Минсельхоза сообщили Elta, что К. Навицкас должен прибыть.
В свою очередь, СХП отправится в министерства окружающей среды и сельского хозяйства, которые формируют соответственно земельную и сельскохозяйственную политику.