В понедельник фермеры по всей Литве проведут акцию протеста

И палата, и совет проведут ряд встреч с политиками, но не совместно. СХП обнародует декларацию, в которой изложит проблемы сельскохозяйственного сектора и которую позже представит министерствам окружающей среды и сельского хозяйства. По мнению палаты, костры призваны привлечь внимание к отсутствию социального диалога со стороны властей.

Между тем СХС не будет встречаться с ведомствами, формирующими земельную и сельскохозяйственную политику, а вместо этого в понедельник днем он встретится с премьер-министром Ингридой Шимоните. Ей будет высказана критика за требования по восстановлению многолетних лугов и за то, как проводится развитие заповедных территорий, а также за акцизную политику и т. д.

По всей Литве будут гореть костры, в конце месяца – еще одна акция

По словам председателя СХС Игнаса Хофманаса, костры будут гореть во всех самоуправлениях.

"В понедельник по всей Литве, возле главных дорог в согласованное время, зажгутся костры", – сообщил И. Хофманас.