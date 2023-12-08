В польском городе Сувалки открывается новая литовская школа

Разговоры о создании новой литовской школы в Сувалках начались в прошлом году.
Представители литовского консульства в Сейнах нашли подходящее помещение в польском городе, а Министерство образования, науки и спорта выделило 525 000 евро на покупку здания с земельным участком. В этом году министерство выделило еще миллион евро на ремонт здания и приспособление его для нужд школы.
С 2020 года в Сувалках работает и детский сад на литовском языке.
Его посещают почти 40 детей.
Согласно пресс-релизу Министерства образования, науки и спорта, в Польше действуют еще 4 литовские школы формального образования: частная литовская школа Žiburio в Сейнах, в которой учатся 104 ученика, Лицей 11 Марта в Пуньске (103 учеников), Школа им. Дарюса и Гиренаса в Пуньске на литовском и польском языках обучения (163 ученика), Основная школа в Видугерах (22 ученика).
Также действуют 3 неформальных литовских учебных заведения: литовская школа в Варшаве (55 учащихся), Детский сад гмины Пуньск с польским и литовским языком обучения (82 ребенка в литовских группах) и Литовский детский сад в Сувалках (посещают 38 детей).