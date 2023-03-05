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До 17.00 час. полиция получила 71 жалобу о возможных нарушениях законов на проходящих муниципальных выборах, подтвердил Elta пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
В полицию поступило 71 заявление о возможных нарушениях на выборах, начато 7 досудебных расследований
© ELTA / Dainius Labutis

"До 17 час. поступило 71 сообщение о возможных нарушениях", - сказал представитель полиции.

По словам Р. Матониса, больше всего жалоб поступило из Алитусского уезда.

"Уточняются обстоятельства двух сообщений из Таураге, одного сообщения из Алитуса и одного сообщения из Каунаса", - сказал представитель полиции.

По данным полиции, к настоящему времени начато семь досудебных расследований по факту воспрепятствования осуществлению избирательного права.

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ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

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