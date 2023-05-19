В полицию поступают жалобы в связи с шумом во время подготовки к концерту Rammstein

Один вильнюсец в Facebook поделился информацией о том, что слышал репетицию около ТЦ Panoramа, в квартире через двойные стекла. Он сказал, что шум слышен во всем городе. Эту информацию подтвердили жители Науининкая и Науяместиса, они слышали музыку… находясь дома. Жалобы поступали и в муниципалитет и в полицию.

"Вильнюсская полиция получила 4 сообщения о шуме из парка Вингис. Они поступали в период с 18 до 20 ч.", – сказал представитель полиции Томас Браженас.

Правда, муниципалитет выдал разрешение на проведение концерта, полиция информировала об этом обратившихся с жалобами жителей. Муниципалитет также получил жалобы и попросил жителей фиксировать нарушение с помощью телефонов, поскольку к приезду полиции не всегда уровень шума бывает таким, каким слышали жители.

"Жители, которым шум мешает, должны фиксировать возможное нарушение – например, сделать видео, чтобы была видна дата и время, место, где фиксировалось нарушение. Такие нарушения должны фиксироваться в помещениях, где закрыты двери и окна. Без доказательств что-либо сделать невозможно, поскольку репетиция - это не постоянный источник шума", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Репетиции проходят днем с 12 до 20 ч. В субботу состоится генеральная репетиция, она будет проходить с 20 до 24 ч. Возможно, ее услышат жители близлежащих районов.

Концерт Rammstein состоится 22 мая вечером. Все билеты на концерт раскуплены. На концерт придут не только литовцы, но и жители соседних стран. В вильнюсских гостиницах уже сейчас сложно найти номера за адекватные цены.

Rammstein выступала в Литве 11 лет назад.