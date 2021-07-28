Полиция информирует, что ежедневно в полицию поступает больше 50 сообщений о звонках мошенников, которые пытались выведать коды подключения к э-банкингу или иным способом выманить деньги у жителей. Поступают также заявления обманутых жителей, которые поверили мошенникам и лишились своих сбережений. В июне самая большая сумма, которой обманом завладели мошенники, составила больше 11 000 евро, а 27 июля мошенники завладели 19 600 евро.

Полиция обращает внимание на то, что мошенники говорят по-русски, поскольку чаще всего звонят из-за границы, когда им предлагаешь говорить по-литовски, они прекращают разговор. Полиция предупреждает, что если вам звонит "сотрудник банка", который просит PIN код или другие пароли, требует перевести деньги на другие счета или задает вопросы о финансовых операциях, не выполняйте такие просьбы и не отвечайте на вопросы.

Помните, работники вашего банка этого от клиентов никогда не просят. Если вы подозреваете, что передали секретную информацию мошенникам, то немедленно обратитесь в банк и сообщите о возможном мошенничестве в полицию, даже если вы не были обмануты.