В поле зрения служб молодой человек: ждет прихода россиян, расстрелял бы парламент

"Я из Литвы, но я все равно за русских, к черту украинцев", – сказал молодой человек своему собеседнику.
"Молодец", - говорит его собеседник и замечает, что он из Москвы.
"Я из Москвы, города-героя. Как тебя зовут?", – спрашивает собеседник.
"Меня зовут Геннадий, Гена", – отвечает молодой человек.
Собеседник спрашивает у него, свой ли он, русский ли, Геннадий отвечает, что родился в Литве, но все равно чувствует себя русским.
Он характеризует и своих родителей. "Поляк. Мать тоже полька", – говорит он о родителях.
"С... литовцы называют нас ватниками", – говорит он.
"Ватники? Ничего себе. Как вам среди этих фашистов живется-то?", – спрашивает собеседник.
"Здесь все плохо. Дали бы калашников, расстрелял бы весь сейм", – матерясь, отвечает Геннадий.
"Мы придем скоро. Будете ждать?", – спрашивает собеседник.
"Я очень жду", – отвечает Геннадий.
"А таких как ты, много?", – уточняет собеседник.
"Есть. И мой друг тоже за Россию", – сказал Геннадий, показывая лежащего рядом друга.
Он сказал, что ему 22 года, а другу - 24.
Собеседник спросил, служили ли они в армии.
"Да, да. Но здесь армия – дерьмо, а не армия. Полное дерьмо. Набирают таких толстых, всяких, которые даже автомат в руках держать не умеют", – говорит Геннадий.
"Если мы придем, за сколько возьмем Литву?", – вопрошает собеседник.
"За три часа точно возьмете", – отвечает Геннадий.
В фейсбуке люди нашли анкету этого молодого человека и поделились его фотографией в военной форме.
По словам председателя парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринаса Кащюнаса, таких людей игнорировать нельзя, поскольку если придет враг, но станут его пособниками.
Уже поступили обращения в полицию и Департамент госбезопасности.
"Таких примеров полно в Украине, они потом стали теми, кто отмечал здания, которые надо бомбить, сдавал соседей, а потом может и расстреливал их. Это нельзя так оставить", – сказал LNK Кащюнас.
"Эти двое молодых людей публично унижают Литву, не говоря уже о некоторых других их высказываниях, в которых я вижу и признаки преступной деятельности – применения оружия и т.д.", – сказал член ПКНБО Дайнюс Гайжаускас.
Блогер Ричардас Савукинас назвал этого молодого человека особенным.
"Он супер яркий, не посредственность. Если нужно было бы рисовать карикатуру самой глупой абсурдной античеловеческой поддержки Кремля или что-то в этом роде, то это был бы хороший пример", – сказал LNK блогер.
По его словам, главное в данном случае – неизбежность наказания.
"Такое поведение – антисоциальное, антиобщественное, антигосударственное останавливает лишь реальное наказание, когда человек получает его. Неважно, что сначала оно может быть незначительным, но если человека накажут, он будет знать, что так делать нельзя", – пояснил Савукинас.
Полиция начала расследование по факту разжигания розни, ненависти и угрозы расправы с определенной группой людей.
"Человека допросили, его нашли, это житель Шальчининкского района. Сейчас проводят дальнейшие действия. Максимальное наказание за такие действия - лишение свободы на срок до 3 лет", – сказал LNK пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Молодой человек сказал в видео, что работает в компании Arimex,, однако глава этой компании заверил, что с понедельника, 11 декабря, он в компании уже не работает.
Геннадий попался потому, что его собеседник "из Москвы" на самом деле был блогер-украинец.
"Попались, молодые люди. Слава Украине", – сказал он.