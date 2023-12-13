В поле зрения служб молодой человек: ждет прихода россиян, расстрелял бы парламент

"Я из Литвы, но я все равно за русских, к черту украинцев", – сказал молодой человек своему собеседнику.

"Молодец", - говорит его собеседник и замечает, что он из Москвы.

"Я из Москвы, города-героя. Как тебя зовут?", – спрашивает собеседник.

"Меня зовут Геннадий, Гена", – отвечает молодой человек.

Собеседник спрашивает у него, свой ли он, русский ли, Геннадий отвечает, что родился в Литве, но все равно чувствует себя русским.

Он характеризует и своих родителей. "Поляк. Мать тоже полька", – говорит он о родителях.

"С... литовцы называют нас ватниками", – говорит он.

"Ватники? Ничего себе. Как вам среди этих фашистов живется-то?", – спрашивает собеседник.

"Здесь все плохо. Дали бы калашников, расстрелял бы весь сейм", – матерясь, отвечает Геннадий.

"Мы придем скоро. Будете ждать?", – спрашивает собеседник.

"Я очень жду", – отвечает Геннадий.

"А таких как ты, много?", – уточняет собеседник.

"Есть. И мой друг тоже за Россию", – сказал Геннадий, показывая лежащего рядом друга.