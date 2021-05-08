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Чтобы максимально снизить выгоду, который белорусский режим получает от Литвы, намереваются еще больше усилить контроль госграниц, чтобы не допустить провоза белорусских контрабандных сигарет.
В поле зрения парламента – рост контрабанды сигарет из Беларуси
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Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что контрабанда составляет 20–30% всего рынка сигарет, а белорусские сигареты – "абсолютное большинство".

"Когда мы курим белорусские контрабандные сигареты, мы поддерживаем режим Лукашенко. Это большая проблема геополитической безопасности, я считаю", – сказал он.

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Комитет на этой неделе обсуждал с экспертами борьбу с белорусской контрабандой.

"Пока мы говорим об оружии борьбы, о средства будем говорить позже. Это и автомобили, и охрана границы, ведь технологически всю границу мы еще не оснастили", – сказал Кащюнас.

По его словам, проблему обсуждали в парламенте, потому что ее "масштабы растут".

"Очевидно, что это белорусская государственная политика, около Минска даже построили фабрики, предназначенные для производства контрабандных сигарет для Литвы", – сказал он.

По данным ученых Литовского университета медицинских наук, в 2019 г. 10,7% всех выкуренных в Литве сигарет были нелегальными, а 82% были произведены на гродненской фабрике "Неман".

Исследование пустых пачек сигарет показало еще больший масштаб проблемы – 31,5% пачек были неучтенными и не предназначенными для литовского рынка, а стоимость контрабанды на черном рынке составляет 100 млн. евро. По данным таможни, контрабанда сигарет из Беларуси выросла с 85% в 2019 году до 93% в 2020 г.

В 2020 г. таможня Литвы задержала крупнейшее в истории количество контрабандных сигарет – 16,6 млн. пачек – в два раза больше, чем в 2019 г. В 2018 г. 34% контрабанды задерживали внутри страны, а с 2019 г. – на границе с Беларусью (54%), в 2020 г. – 64%.

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