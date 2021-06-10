В среду группа активистов решила оживить радужный флаг, закрашенный литовским триколором. На этот раз радужным флагом триколор не закрашивали, его поместили на фоне государственного флага.
Этот пешеходный переход в этом году стал одной из ярчайших иллюстраций борьбы за права ЛГБТ. Напомним, что 11 марта 2021 года в подземном переходе нарисовали радужный флаг, он продержался всего неделю – вскоре его закрасили триколором.
Автор идеи радужного флага – исследователь искусства Каролина Римкуте.
Напомним, что на прошлой неделе парламент Литвы вернул на доработку закон о нейтральном партнерстве, который вызвал большой ажиотаж в обществе. Инициативу поддержали 63 депутата, 58 были против, 7 воздержались.
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