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Приближается Хэллоуин. По этому случаю в подвале Музея энергетики и техники подготовлена экспозиция. Отправляйтесь на поиски приключений в темноте, а в насосной и зеркальной комнатах соблюдайте тишину – не распугайте духов старой электростанции!
Helovinas Energetikos ir technikos muziejuje
Helovinas Energetikos ir technikos muziejuje
© Organizatoriai

Музей энергетики и техники находится в помещении первой Вильнюсской электростанции. Она работала в 1903–1998 гг. Она пережила войны и другие напасти, после повреждений ее восстанавливали. До наших дней в здании сохранилось аутентичное индустриальное окружение и оборудование – паровые котлы, турбины, конденсаторы. Богатая история музея и благодарное окружение побудили устроить экспозицию по случаю Хэллоуина.

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Экспозиция по случаю Хэллоуина открыта со вторника по воскресенье в 10.00–18.30 ч.

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