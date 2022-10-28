Музей энергетики и техники находится в помещении первой Вильнюсской электростанции. Она работала в 1903–1998 гг. Она пережила войны и другие напасти, после повреждений ее восстанавливали. До наших дней в здании сохранилось аутентичное индустриальное окружение и оборудование – паровые котлы, турбины, конденсаторы. Богатая история музея и благодарное окружение побудили устроить экспозицию по случаю Хэллоуина.
Здесь будет не только кровь, скелеты, паутина, пауки, но и специальные звуковые решения. Все это можно увидеть до 30 октября, так что поспешите. Последнее воскресенье месяца – день бесплатного посещения музея.
Экспозиция по случаю Хэллоуина открыта со вторника по воскресенье в 10.00–18.30 ч.
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