В плане экономии энергии не осталось предложения о сокращении скорости до 110 км

В Минтрансе подтвердили BNS, что не поддерживают такое предложение. По мнению ведомства, такое ограничение скорости было бы чрезмерным - по данным Дирекции автомобильных дорог Литвы, среднегодовая скорость на автомагистралях и так составляет 110 километров в час.

"Положений, предложенных правительством в плане экономии относительно ограничения скорости на дорогах, больше не будет. (...) Мы поддерживаем рекомендацию и информационные действия, направленные на повышение осведомленности водителей о снижении расхода топлива", - сообщили BNS в министерстве.

Минэнерго предлагало с октября до начало мая ограничить разрешенную скорость на трассах и автострадах до 110 км в час. Эта скорость теперь применяется с ноября до начала апреля, а в остальное время года максимальная скорость составляет 120 или 130 км/ч.

По данным Минтранса, на автомагистралях с наиболее интенсивным движением устанавливаются меняющиеся информационные знаки, которые будут регулировать движение в зависимости от погодных условий, интенсивности движения и других обстоятельств.