В планах - введение новых требований для водителей самокатов

Такие поправки зарегистрировали депутаты Андрюс Вишняускас и Юлюс Сабатаускас.

"Случаи других стран, например, Австралии или Израиля, показывают, что технические возможности присовокупления к самокату шлема стоят недорого. Поэтому мы предлагаем вернуться к этому регламенту и дискуссиям. Мы должны понять, что наивысший приоритет - безопасность участников движения", – сказал Вишняускас.

Другой автор проекта, депутат Сабатаускас сказал, что участники ДТП на самокатах получают массу разных травм.

"Значимая их часть – травмы головы. Такие травмы не только представляют наибольшую опасность для жизни, но и с трудом поддаются лечению, нередко их последствия чувствуются всю жизнь. Это дорого стоит как пострадавшему, так и государству. Поэтому шлемы должны быть обязательны для всех водителей электросамокатов", – сказал он.