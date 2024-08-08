В планах Вильнюсского района – инвестиции в Рудаминский бассейн и парк солнечных панелей

В течение всего эксплуатационного срока частный партнер будет предоставлять муниципалитету бесплатные услуги – аренду дорожек 25-метрового бассейна с 9.00 до 17.00 час. в будние дни, аренда спортзалов – установленное количество посещений в будние дни, а также скидки на платные услуги для поддерживаемых групп населения, установленных муниципалитетом.

На реализацию проектных и строительных работ планируется выделить до 30 месяцев, эксплуатационный срок – 15 лет. По истечении срока действия договора ГЧП здание бассейна останется в собственности муниципалитета.

Реализовать данный проект предлагается на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), поскольку одного лишь муниципального бюджета для реализации проекта такого масштаба будет недостаточно.

По оценкам, строительство комплекса водных видов спорта может обойтись примерно в 7 млн евро.

По оценкам, взнос муниципалитета может составить около 1,5 млн евро в год. Этот взнос включает в себя инвестиции капитала, издержки финансирования и износ бассейна.

Муниципалитет также планирует создать новое общественное учреждение – „Вильнюсский районный солнечный парк „ – и зарегистрировать его в Реестре юридических лиц. Это учреждение сможет реализовать проект, в ходе которого в Вильнюсском районе будет построена солнечная электростанция мощностью 10 МВт.