2024.08.08 12:13

В планах Вильнюсского района – инвестиции в Рудаминский бассейн и парк солнечных панелей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Бассейн
Бассейн
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсский районный муниципалитет сообщает о планах по инвестированию в строительство центра водных видов спорта в Рудамине и парка солнечных панелей.

По оценкам, строительство комплекса водных видов спорта может обойтись примерно в 7 млн евро.

Реализовать данный проект предлагается на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), поскольку одного лишь муниципального бюджета для реализации проекта такого масштаба будет недостаточно.

На реализацию проектных и строительных работ планируется выделить до 30 месяцев, эксплуатационный срок – 15 лет. По истечении срока действия договора ГЧП здание бассейна останется в собственности муниципалитета.

В течение всего эксплуатационного срока частный партнер будет предоставлять муниципалитету бесплатные услуги – аренду дорожек 25-метрового бассейна с 9.00 до 17.00 час. в будние дни, аренда спортзалов – установленное количество посещений в будние дни, а также скидки на платные услуги для поддерживаемых групп населения, установленных муниципалитетом.

По оценкам, взнос муниципалитета может составить около 1,5 млн евро в год. Этот взнос включает в себя инвестиции капитала, издержки финансирования и износ бассейна.

Муниципалитет также планирует создать новое общественное учреждение – „Вильнюсский районный солнечный парк „ – и зарегистрировать его в Реестре юридических лиц. Это учреждение сможет реализовать проект, в ходе которого в Вильнюсском районе будет построена солнечная электростанция мощностью 10 МВт.

Муниципалитет сообщает о предоставлении финансовой поддержки на строительство электростанции, работающей на возобновляемых источниках энергии. За счет средств этой меры будет выделяться льготный кредит, который сочетает в себе дотацию до 50 проц., включая дотацию технической помощи.

После одобрения проектов советом после их внесения, они теперь будут обсуждаться в комитетах, а окончательное голосование депутатов райсовета состоится на заседании в конце августа.

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