В планах Минздрава — больше тестирования на ВИЧ и СПИД

По данным министерства, повышение качества и доступности услуг, связанных с этими заболеваниями, будет поддерживаться за счет повышения квалификации медицинских работников и проведения исследований.

Кроме того, будет улучшен мониторинг этих заболеваний как внутри страны, так и в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

По словам заместителя министра здравоохранения Данголе Янкаускене, за последние пять лет заболеваемость ВИЧ в Литве неуклонно снижается.

В прошлом году распространенность вируса среди населения Литвы составила 0,2%.

"Хотя результаты выглядят хорошо, мы все еще далеки от цели - 95% инфицированных знают, что живут с вирусом, 95% из них получают эффективное лечение, и столько же из тех, кто получает лечение, достигают хороших результатов лечения - то есть подавляют размножение вируса и его концентрацию в крови", - цитирует доклад слова вице-министра.