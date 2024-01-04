В планах Минздрава — больше тестирования на ВИЧ и СПИД

По данным министерства, повышение качества и доступности услуг, связанных с этими заболеваниями, будет поддерживаться за счет повышения квалификации медицинских работников и проведения исследований.
Кроме того, будет улучшен мониторинг этих заболеваний как внутри страны, так и в сотрудничестве с зарубежными партнерами.
По словам заместителя министра здравоохранения Данголе Янкаускене, за последние пять лет заболеваемость ВИЧ в Литве неуклонно снижается.
В прошлом году распространенность вируса среди населения Литвы составила 0,2%.
"Хотя результаты выглядят хорошо, мы все еще далеки от цели - 95% инфицированных знают, что живут с вирусом, 95% из них получают эффективное лечение, и столько же из тех, кто получает лечение, достигают хороших результатов лечения - то есть подавляют размножение вируса и его концентрацию в крови", - цитирует доклад слова вице-министра.
Заболеваемость сифилисом в Литве составила 1,97 случая на 100 000 населения в 2020 году, 4,2 случая в 2021 году и 3,0 случая в прошлом году.
Заболеваемость гонореей в 2020-2021 годах оставалась стабильной и составляла 1,1 случая на 100 000 жителей, а в прошлом году немного увеличилась и составила 1,3 случая.
Заболеваемость хламидиозом в прошлом году составила 9,1 случая.