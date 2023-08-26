В Пилайте появился отравитель кошек

"Отравитель кошек приходил во двор на ул. Видуно/Толминкемё/Канто. Отравлены две бездомные кошки, которые были стерилизованы, за ними ухаживали в рамках программы друзей бездомных животных Вильнюсского муниципалитета. Если такие животные доставляют вам или вашему имуществу какие-то неудобства – придите и скажите, но зачем убивать ни в чем неповинных животных?", – писала одна из жительниц района.