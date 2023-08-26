26 августа 2023 г. 13:14

В Пилайте появился отравитель кошек

 
ru.DELFI.lt
Katės
Katės
ФОТО: Shutterstock

В столичном микрорайоне Пилайте злоумышленник (и) отравили двух бездомных кошек, сообщают жители района. Несмотря на то, что погибли бездомные животные, жителей района призывают к осторожности, ведь могут пострадать и домашние животные, если съедят корм с отравой, пишет madeinvilnius.lt.

"Отравитель кошек приходил во двор на ул. Видуно/Толминкемё/Канто. Отравлены две бездомные кошки, которые были стерилизованы, за ними ухаживали в рамках программы друзей бездомных животных Вильнюсского муниципалитета. Если такие животные доставляют вам или вашему имуществу какие-то неудобства – придите и скажите, но зачем убивать ни в чем неповинных животных?", – писала одна из жительниц района.

Выяснилось, что одну из кошек удалось спасти. Неравнодушные люди отвезли ее к ветеринару, животному была оказана необходимая помощь. Дальнейшая судьба этой кошки пока неясна.

Это не первый случай, когда жители столицы сообщают об отравлениях животных в столице Литвы. Владельцам домашних животных рекомендуют сохранять бдительность, смотреть за животными во время прогулок.

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