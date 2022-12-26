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Ранним рождественским утром в “окне жизни” в центре Каунаса был обнаружен младенец, который родился всего несколько часов назад.
"Gyvybės langelis"
"Gyvybės langelis"
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Как сообщили в полиции, в 05.52 поступило сообщение о том, что в “окне жизни” на ул. Мишко 27 в Каунасе была обнаружена девочка, родившаяся около 3-4 часов назад.

На улице Мишко расположен родильный дом Клиники акушерства и гинекологии Каунасской больницы.

Как заявили должностные лица, досудебное расследование по факту отказа от младенца возбуждено не будет. Мать не будет объявлена в розыск, она не нарушила никаких законов.

За оставление новорожденного в “окне жизни” не предусмотрено никакой ответственности.

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