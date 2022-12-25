На северо-востоке страны будет солнечно. Особых осадков не ожидается. Местами гололед, к вечеру - туман. Днем практически повсюду будет ниже 0, только у моря будет около 0 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке, местами ожидается 5-7 градусов мороза.
Во второй день Рождества начнутся перемены. Ночь будет спокойной, без осадков. Будет 2-7, на востоке 10 градусов мороза. Местами будет скользко. Днем приблизится атмосферный фронт, который принесет осадки, в основном снег. На юго-западе во второй половине дня пойдет мокрый снег, местами дождь. Ночью от 2-3 градусов мороза на северо-востоке до 2 градусов тепла на западе, а у моря до 3-4 градусов тепла.
Во вторник ожидаются смешанные осадки, днем в основном небольшие. Ночью местами гололед, ледяной дождь. Усилится юго-западный ветер, на западе его порывы будут достигать 15-20 м/с. Будет теплее, чем в праздничные дни.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С Нового года доходы части жителей Литвы увеличатся: кого это коснется?
С Нового года доходы части жителей Литвы увеличатся....
Все больше литовцев ездит за покупками в Польшу, но литовские торговцы на нехватку покупателей не жалуются
В Литве значительно выросли цены на продукты и товары,...
В Литве могут отказаться от показа балета "Щелкунчик": говорят, что это решение надо было принять давно
Представители Украины просят бойкотировать русского...
Это может испортить праздник: психолог рассказала, на какие темы лучше не говорить за праздничным столом
Сочельник и Рождество - семейные праздники, близкие...
Глава конфедерации профсоюзов: результаты забастовки водителей VVT – это историческая победа работников
Председатель Литовской конфедерации профсоюзов (ЛКП)...