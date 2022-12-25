На северо-востоке страны будет солнечно. Особых осадков не ожидается. Местами гололед, к вечеру - туман. Днем практически повсюду будет ниже 0, только у моря будет около 0 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке, местами ожидается 5-7 градусов мороза.

Во второй день Рождества начнутся перемены. Ночь будет спокойной, без осадков. Будет 2-7, на востоке 10 градусов мороза. Местами будет скользко. Днем приблизится атмосферный фронт, который принесет осадки, в основном снег. На юго-западе во второй половине дня пойдет мокрый снег, местами дождь. Ночью от 2-3 градусов мороза на северо-востоке до 2 градусов тепла на западе, а у моря до 3-4 градусов тепла.

Во вторник ожидаются смешанные осадки, днем в основном небольшие. Ночью местами гололед, ледяной дождь. Усилится юго-западный ветер, на западе его порывы будут достигать 15-20 м/с. Будет теплее, чем в праздничные дни.