Всего на данный момент на вакцинацию вакциной Vaxzevria (ранее AstraZeneca) зарегистрированы 3969 вильнюсцев, не пришли около 140 зарегистрированных. Неиспользованной вакциной привьют тех, кто придет на вакцинацию 4 апреля утром. Вильнюсский муниципалитет отмечает – регистрация продолжается.
"Процесс вакцинации сегодня проходил слаженно, сейчас мы можем порадоваться хорошему показателю – большая часть зарегистрированных жителей пришла в указанное время. Завтра ждем около 2500 человек, но места еще есть, приглашаем на вакцинацию", – сказала глава администрации муниципалитета Вильнюса Лина Коризнене.
Все, кто входит в приоритетные группы, могут зарегистрироваться на сайте: https://vakcina.vilnius.lt/. Сейчас есть около 4000 свободных мест на 4, 5 и 6 апреля. Центры вакцинации завтра работают с 10 до 18 ч., в понедельник-вторник – 8-19 ч.
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