aA
В субботу в столице Литвы от коронавируса привили больше 3800 человек из приоритетных групп. По данным муниципалитета, этот процесс – прекрасная прелюдия к массовой вакцинации, к которой Вильнюс уже подготовился.
Skiepijimas Vilniuje
Skiepijimas Vilniuje
© Saulius Žiūra

Всего на данный момент на вакцинацию вакциной Vaxzevria (ранее AstraZeneca) зарегистрированы 3969 вильнюсцев, не пришли около 140 зарегистрированных. Неиспользованной вакциной привьют тех, кто придет на вакцинацию 4 апреля утром. Вильнюсский муниципалитет отмечает – регистрация продолжается.

Статьи по теме:
Вместо гармоничного процесса вакцинации в Литве – хаос: как составляют списки, и у кого есть право первенства  (108)
Профессор ответил ждущим послаблений: некоторые ограничения в Литве останутся еще надолго  (36)

"Процесс вакцинации сегодня проходил слаженно, сейчас мы можем порадоваться хорошему показателю – большая часть зарегистрированных жителей пришла в указанное время. Завтра ждем около 2500 человек, но места еще есть, приглашаем на вакцинацию", – сказала глава администрации муниципалитета Вильнюса Лина Коризнене.

Все, кто входит в приоритетные группы, могут зарегистрироваться на сайте: https://vakcina.vilnius.lt/. Сейчас есть около 4000 свободных мест на 4, 5 и 6 апреля. Центры вакцинации завтра работают с 10 до 18 ч., в понедельник-вторник – 8-19 ч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В ближайшие три месяца планируется привить литовских военных и персонал армии (9)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил...

Премьер-министр Литвы: все магазины планируют открыть 12 апреля (24)

Магазины в торговых центрах Литвы планируют открыть 12...

TOP новостей

В первый день пасхальных выходных в Вильнюсе привили больше 3800 человек (21)

В субботу в столице Литвы от коронавируса привили...

Вместо гармоничного процесса вакцинации в Литве – хаос: как составляют списки, и у кого есть право первенства (108)

После того как в Литве привили депутатов парламента и...

Вильнюсцы перед праздниками стоят в очередях (34)

В субботу жители столицы Литвы , кажется начали...

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет жителей с Пасхой и просит проявить терпение (34)

Приближается Пасха . Праздник Воскресения. Это вместе...

Фотограф Delfi побывал на блокпосту: полиция приготовила водителям неожиданный сюрприз (26)

В субботу фотограф портала Delfi побывал на блокпосту на...