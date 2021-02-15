В первый день открытия местами образовались очереди, салоны завалены заказами

Представители разных отраслей бизнеса делятся своими впечатлениями. Одни рады множеству заказов, другие жалуются на ограничения.

"Работы много, клиенты начали звонить сразу, как только правительство приняло решение о возобновлении услуг. На ближайшие недели у некоторых салонов уже нет свободных мест. Конечно, это в основном из ограничений - дистанции и т.д. Из-за этого нельзя принимать столько клиентов, сколько принимали раньше", – сказала представитель международной платформы Treatwell Мария Антанайтите.

"Салоны не работали два месяца, а некоторые даже три, поэтому люди хотят скорее получить услуги. Статистику цен оценивать пока рано, но у нас было несколько заявок на повышение цен. Вероятно, некоторые салоны поднимают цены, поскольку не могут принимать столько клиентов, сколько принимали раньше", – сказала Антанайтите.

Она заметила, что самая популярная услуга - мужская стрижка, потом идет женская стрижка, покраска волос, далее маникюр, потом услуги косметолога.

"Были и те, кто сообщил нам, что пока не открываются – из-за нехватки площади. Знаю, что некоторые мастера говорят, что пока им невыгодно работать несколько дней в день", – сказала Антанайтите.

Она заверила, что специалисты салонов красоты делают тесты.

"Я в социальной сети слежу за информацией – очень многие поделились отрицательными результатами теста, чтобы показать, что приходить к ним безопасно. Мы проводили опросы, которые показали, что для клиентов важна безопасность", – заметила специалист.

Председатель Литовской ассоциации малого и среднего бизнеса Зита Сорокене сказала, что не все торговцы могут работать, некоторым придется ждать следующих послаблений.

У некоторых магазинов в Вильнюсе стоят очереди, фотограф Delfi зафиксировал, что бизнес в столице начинает работу. Около магазина Humana на ул. Траку образовалась очередь. По словам читателей портала, очереди у магазинов Humana стоят и в других частях города. Когда ходишь по городу, видишь, что пока открылись не все магазины. Некоторые намерены открыться после 16 февраля.

"На рынке торговля пока запрещена. Оставили только возможность торговли на улице. Люди не могут открыть павильоны, несмотря на то, что вход в них ведет с улицы. Не понимаю, почему на рынке не разрешили открыть павильоны и киоски. Еще до карантина в них впусками по одному клиенту, люди знали, что надо соблюдать безопасность. Это несправедливо", – сказала Сорокене.

Она заверила, что на рынках нет большого скопления людей, территория большая, люди не толпятся.

"Конечно, люди пойдут работать. Только сегодня понедельник, рынки не работают, во вторник выходной, большинство откроется в середине недели. Люди вынесут товары из киосков на улицу и будут торговать. Поскольку люди два месяца не работали, жить им не на что, поэтому они намерены работтаь на улице", – заметила Сорокене.

Она заметила, что решение неблагоприятно для маленьких магазинов - ведь откроются только те, у которых есть отдельный вход с улицы. Ее удивляет тот факт, что нельзя работать магазинам в ТЦ, ведь продовольственные магазины там работают, поток людей большой, и в этом случае никто не видит никакой угрозы.