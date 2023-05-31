В первый день лета начнутся перемены, но тепло не уйдет

По-прежнему без дождя. В большинстве районов будет 19-24 градусов тепла, прохладнее будет только у моря - 16-18 градусов тепла.
В четверг ночью погода почти не изменится. Будет малооблачно, без осадков. Ночью будет 5-10, у моря теплее – около 12 градусов тепла.
В четверг днем начнутся небольшие перемены. Во второй половине дня с запада придет зона осадков. Местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди. Днем будет 20-25, у моря 16-18 градусов тепла.
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