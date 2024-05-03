В первые выходные мая Клайпеда приглашает на фестиваль юмора и сельди — "Селедка - 2024"

Главный акцент фестиваля – рыба: селедка, другая рыбная продукция и морепродукты. Все желающие смогут попробовать и купить жареную, вареную, маринованную и копченую рыбу.

На берегу Дане и в сквере у памятника Рыбаку будет организована большая ярмарка, где помимо рыбных деликатесов можно будет попробовать продукцию кулинарного наследия Литвы, а также полюбоваться изделиями ремесленников и народных художников.