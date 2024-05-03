2024.05.03 09:34

В первые выходные мая Клайпеда приглашает на фестиваль юмора и сельди — "Селедка - 2024"

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

3-4-5 мая в Клайпеде на берегу реки Дане будет проходить фестиваль юмора и сельди — "Селедка — 2024". Для всех участников и гостей фестиваля гарантированы хорошее настроение, солнце, музыка, смех и невероятные угощения, сообщает самоуправление города Клайпеда.

Главный акцент фестиваля – рыба: селедка, другая рыбная продукция и морепродукты. Все желающие смогут попробовать и купить жареную, вареную, маринованную и копченую рыбу.

На берегу Дане и в сквере у памятника Рыбаку будет организована большая ярмарка, где помимо рыбных деликатесов можно будет попробовать продукцию кулинарного наследия Литвы, а также полюбоваться изделиями ремесленников и народных художников.

Для малышей также придумано множество развлечений и сюрпризов. Программа и более подробная информация — здесь.

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