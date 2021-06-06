На парковках рядом с Зелеными озерами нет свободного места, поэтому отдыхающие в конечном итоге паркуются на тротуарах, некоторые даже под знаком, запрещающим парковку.

"Прекрасное место для отдыха. При желании можно плавать на лодках, катамаранах. Моим детям здесь очень нравится. Мы все время проводим здесь летние дни", - сказал Павел, отдыхавший со своей семьей у Зеленых озер.

Двое каунасцев на волейбольной площадке - Томас и Симас - сказали, что им нравится отдыхать здесь из-за спортивной площадки.

"Мы любим активный отдых. Лежать на песке или траве и ничего не делать - не для нас. Прекрасный солнечный день. Хочешь играй в волейбол, хочешь плавай или подтягивайся на перекладине, можешь пожарить куриный шашлык после купания и занятий спортом. Активные и спортивные выходные. Мы заряжаемся энергией и отличным настроением перед предстоящей рабочей неделей", - отметили юные спортсмены, не скрывавшие своего хорошего настроения.

Больше купаются дети, и родителям, присматривающим за ними, также приходится залезать в довольно холодную воду.

"Ведь для детей не бывает холодной воды. Они плавают, пока губы не посинеют", - с улыбкой говорит Симона из Вильнюса.