В первые дни весны ждет теплая погода, с начала недели грядут перемены

Местами возможны небольшие прояснения. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 6-11, а на юго-западе до 12-13 градусов тепла.
В субботу ночью ситуация почти не изменится. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Температура опустится до 1-6 градусов тепла.
В субботу днем по-прежнему будет сухо и спокойно. Во многих районах выглянет солнце. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облака рассеются, осадков по-прежнему не ожидается. Ночью будет 0-4 градуса тепла, на северо-востоке до 1 градуса мороза.
В воскресенье днем Литва останется в зоне действия высокого атмосферного давления, но уже придут облака. Местами, в основном на юге, возможны небольшие осадки. Будет 3-8, на юго-западе до 10 градусов тепла.
В понедельник ожидаются дожди. Кратковременные осадки прогнозируют и ночью и днем. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем до 3-8 градусов тепла.
Во вторник небольшие осадки возможны лишь местами. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем 2-7 градусов тепла.
В последующие дни похолодает еще больше, однако осадков не ожидается.