В первые дни осени – приятные перемены: дожди отступят

До полудня небольшой дождь может пройти местами на юго-востоке страны. Усилится ветер. Солнце согреет воздух до 18–21 градуса. Только на севере и на востоке местами будет 17 градусов тепла.
В четверг дождей также не будет. Небольшие осадки пройдут лишь местами, однако останется неприятный северо-западный ветер. У моря его порывы будут достигать 15–16 м/с. С севера продет более прохладная погода. Ночью будет 5–10, у моря 11–13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до13-18 градусов тепла.
Ближе к выходным снова вернутся дождевые облака, ожидаются осадки.
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