В первые дни марта усилится ветер, пойдет снег

В ночь на пятницу будет ясно. Без осадков. Во многих районах гололед. Утром будет от 2 градусов мороза у моря до 7 градусов мороза на юго-востоке.

В пятницу днем снова ожидаются осадки. Меньше осадков будет только под Друскининкай. В основном прогнозируют небольшой снег.

Местами ожидается гололед. Усилится северо-западный ветер. Будет от 1 градуса мороза в Зарасай, Утене, в Биржай около 0, в Паневежисе, Шяуляй, Вильнюсе, Тельшяй и Клайпеде 1, в Кауансе, Алитусе и Варене 2, в Таураге и Юрбаркасе 3 градуса тепла.