В первой половине недели в Литве установится очень теплая погода

Во вторник ночью облачность будет переменная облачность, больше облаков будет на севере страны. Там местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 8–13 градусов тепла. Прохладнее будет только на северо-западе - 5–7 градусов. Во вторник днем будет по-летнему тепло. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

В ночь на среду небо останется ясным, облачность увеличится только на западе. Осадков еще не ожидается. Ночью будет 8–13 градусов тепла. В среду днем ожидаются перемены, придет холодный атмосферный фронт. Увеличится облачность, но осадки ожидаются только местами. Во многих районах воздух прогреется до 17–22, на востоке до 23–25 градусов, а на западе будет всего 11–16 градусов тепла. Во второй половине дня температура снизится повсюду.