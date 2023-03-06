В первом туре соцдемы получили 10 постов мэров, а консерваторы - два

В Литве 60 муниципалитетов, и 26 мэров уже выбраны. На муниципальных выборах лидируют социал-демократы. В многомандатных округах они получили 17,67% голосов, а Союз отечества-Христианские демократы Литвы – 16%. Далее идут политические комитеты (13,9%).

На третьем месте по популярности находится Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 9,27%, далее следует Движение либералов - 7%, демократический союз "Во имя Литвы" - 6,65%, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (5,35%).

Больше 5% также получила "Свобода и справедливость" (5,17%), а Партия труда и Партия свободы, по предварительным данным ГИК, получили всего 3,71 и 3,43% голосов.



В 16-ти горсоветах из 60-ти соцдемы получили больше всего голосов, и мандатов у них будет больше. СО-ХДЛ лидирует в 10-ти муниципалитетах, Движение либералов – в 8, ЛСХЗ – 7, "Во имя Литвы" – в 5-ти. ИАПЛ-СХС больше всего мандатов получила в двух муниципалитетах, в двух муниципалитетах лидирует и "Свобода и справедливость". Партия регионов Литвы получила большинство в одном муниципалитете, в одном муниципалитете больше голосов получила Партия труда. У политических комитетов больше голосов будет в 10 муниципалитетах.

RInkimų rezultatų žemėlapis © VRK

Социал-демократы в первом туре получили посты мэров в 10 муниципалитетах: в Акмяне, Алитусе, Бирштонасе, Йонаве, Каунасском районе, Мариямполе, Пакруоисе, Пренай, Рокишкисе и Вилкавишкисе. В 14 муниципалитетах их кандидаты вышли во второй тур.

Для сравнения, консерваторы, занимающие второе место по общему количеству голосов, в первом туре получили лишь два поста мэров: в Паланге и Молетай, еще 11 их кандидатов вышли во второй тур. Движение либералов получило 4 поста мэров - в Йонишкисе, Плунге, Ретавасе и Таураге, еще 6 кандидатов вышли во второй тур.

ЛСКЗ не получил пост мэров в первом туре ни в одном муниципалитете, зато его кандидаты будут участвовать во втором туре в 10 муниципалитетах. Демократический союз "Во имя Литвы" получил пост мэра в Неринге, кроме того, 6 кандидатов вышли во второй тур.

Литовская партия регионов получила пост мэра в Ширвинтос, еще два кандидата вышли во второй тур. Кандидаты Партии труда вышли во второй тур в двух муниципалитетах.

Политические комитеты получили 6 постов мэров в первом туре: в Каунасе, Друскининкай, Казлу Руде, Кретинге, Паневежисе, Шяуляе. Их кандидаты вышли во второй тур в 5 муниципалитетах.