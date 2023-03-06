В первом туре соцдемы получили 10 постов мэров, а консерваторы - два

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Социал-демократы на муниципальных выборах получили 18% избирателей, а в половине муниципалитетов попали в двойку лидеров. Консерваторы по количеству голосов остаются на втором месте, но пока за ними только два поста мэров.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų balsų skaičiavimas.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų balsų skaičiavimas.
© ELTA / Jonas Balčiūnas

В Литве 60 муниципалитетов, и 26 мэров уже выбраны. На муниципальных выборах лидируют социал-демократы. В многомандатных округах они получили 17,67% голосов, а Союз отечества-Христианские демократы Литвы – 16%. Далее идут политические комитеты (13,9%).

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На третьем месте по популярности находится Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 9,27%, далее следует Движение либералов - 7%, демократический союз "Во имя Литвы" - 6,65%, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (5,35%).

Больше 5% также получила "Свобода и справедливость" (5,17%), а Партия труда и Партия свободы, по предварительным данным ГИК, получили всего 3,71 и 3,43% голосов.


В 16-ти горсоветах из 60-ти соцдемы получили больше всего голосов, и мандатов у них будет больше. СО-ХДЛ лидирует в 10-ти муниципалитетах, Движение либералов – в 8, ЛСХЗ – 7, "Во имя Литвы" – в 5-ти. ИАПЛ-СХС больше всего мандатов получила в двух муниципалитетах, в двух муниципалитетах лидирует и "Свобода и справедливость". Партия регионов Литвы получила большинство в одном муниципалитете, в одном муниципалитете больше голосов получила Партия труда. У политических комитетов больше голосов будет в 10 муниципалитетах.

RInkimų rezultatų žemėlapis
RInkimų rezultatų žemėlapis
© VRK

Социал-демократы в первом туре получили посты мэров в 10 муниципалитетах: в Акмяне, Алитусе, Бирштонасе, Йонаве, Каунасском районе, Мариямполе, Пакруоисе, Пренай, Рокишкисе и Вилкавишкисе. В 14 муниципалитетах их кандидаты вышли во второй тур.

Для сравнения, консерваторы, занимающие второе место по общему количеству голосов, в первом туре получили лишь два поста мэров: в Паланге и Молетай, еще 11 их кандидатов вышли во второй тур. Движение либералов получило 4 поста мэров - в Йонишкисе, Плунге, Ретавасе и Таураге, еще 6 кандидатов вышли во второй тур.

ЛСКЗ не получил пост мэров в первом туре ни в одном муниципалитете, зато его кандидаты будут участвовать во втором туре в 10 муниципалитетах. Демократический союз "Во имя Литвы" получил пост мэра в Неринге, кроме того, 6 кандидатов вышли во второй тур.

Литовская партия регионов получила пост мэра в Ширвинтос, еще два кандидата вышли во второй тур. Кандидаты Партии труда вышли во второй тур в двух муниципалитетах.

Политические комитеты получили 6 постов мэров в первом туре: в Каунасе, Друскининкай, Казлу Руде, Кретинге, Паневежисе, Шяуляе. Их кандидаты вышли во второй тур в 5 муниципалитетах.

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