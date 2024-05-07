2024.05.07 22:28

В первом полуфинале Евровидения выступил и литовский исполнитель Сильвестр Белт

 
ru.DELFI.lt
Pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio akimirkos
Pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio akimirkos
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

7 мая в Мальмё проходит первый полуфинал Евровидения. Во вторник на сцене можно было увидеть и литовского исполнителя Сильвестра Белта, который выступил 3 номером с песней "Подожди" (Luktelk). В конце полуфинала станет известно, кто из исполнителей пройдет в финал конкурса. Всего в финал выйдут 10 исполнителей.

В Мальмё на 68-м конкурсе "Евровидения" выступят представители 37 стран.

Участники первого полуфинала: Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Хорватия, Исландия, Словения, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург.

По новым правилам "Евровидения", в этот раз в полуфиналах выступят и представители "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка), несмотря на то, что им гарантировано место в финале. В первом полуфинале прозвучат песни Великобритании, Германии и Швеции.

Второй полуфинал состоится 9 мая.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии