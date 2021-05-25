В первом чтении закон о партнерстве в Литве не был принят, его вернули на доработку

В первом чтении проект не был одобрен. За него проголосовали 63 депутата, 58 были против, еще 7 воздержались. Провели повторное голосование и отправили закон на доработку.

Около парламента во время обсуждения закона проходил митинг.

В проекте предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений".

Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".

По словам главы сейма, институт партнерских отношений внесен в Гражданский кодекс Литвы 20 лет назад, но не регулируется законом. Она отмечает, что в Литве живут около 600 000 пар взрослых людей, не заключивших брак, часть из них ждет, когда политики реализуют их ожидания.

Проект Закона о партнерстве регламентирует имущественные и неимущественные отношения не заключивших брак, однако проживающих совместно лиц. Он создаст возможность признать совместную частичную собственность или, в случае необходимости, установить иной, устраивающий обе стороны правовой режим имущества.



В проекте предлагается разрешить партнерам наследовать имущество без дополнительных налогов; создаются определенные партнерские обязательства личного характера, то есть уважение, лояльность, обязанность содержать партнера в случае расторжения партнерства.

Закон позволит выбрать фамилию партнера или использовать общую фамилию, будет узаконена возможность действовать по доверенности от имени друг друга и в интересах друг друга.

Как предлагается, партнерство по соглашению обоих партнеров может быть расторгнуто нотариусом только в том случае, если у партнеров нет общих несовершеннолетних детей. В ином случае расторжение партнерства будет возможно через суд. Если партнер желает расторгнуть партнерство в одностороннем порядке, он должен обратиться в суд.

Вступать в силу партнерство будет с момента его регистрации, также предусмотрено что партнерство может быть зарегистрировано и на основании решения суда, который установит факт существования партнерских отношений между соответствующими лицами.

В проекте не предлагается менять нынешнее правовое урегулирование об усыновлении. Критики института партнерства высказывали опасения, что с таким законом будет создана возможность усыновления детей лицами одного пола.



Предлагается, что Закон о партнерстве вступит в силу с 1 января 2022 года.

Глава парламента отмечает, что принятие выдвигаемого закона позволит Литве стать 21-ым государством ЕС, которое регламентировало партнерские отношения.

В Литве сейчас не узаконено ни партнерство между мужчиной и женщиной, ни однополое партнерство. Ранее прежние попытки либералов узаконить гражданские партнерские отношения в сейме не достигали стадии принятия.