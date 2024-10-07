В период голосования на выборах в Сейм общественный порядок будет обеспечивать полиция

По словам генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелы, полиция помогает обеспечивать общественный порядок во время каждых выборов, и нынешние выборы в Сейм не являются исключением.
„Как в дни досрочного голосования, так и в воскресенье выборов сотрудники будут постоянно следить за ситуацией, поведением людей в общественных местах, оценивать возможные угрозы и немедленно прибывать на место происшествия, как только возникнет такая необходимость“, - сказал Р. Пожела на встрече с председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Линой Петронене.
В свою очередь председатель ГИК подчеркнула, что члены избирательных комиссий, работающие в день выборов, проинструктированы немедленно информировать сотрудников полиции в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов на избирательных участках и рядом с ними.
„Людей, работающих на выборах, обучают, как вести себя в конфликтных ситуациях и как реагировать на возможные провокации. Мы очень надеемся, что нам удастся избежать неприятных инцидентов в дни голосования“, - сказала Л. Петронене.
В ходе встречи также было согласовано, что в случае необходимости и в случае возникновения угрозы безопасности лиц или документов после окончания голосования членов комиссий, перевозящих бюллетени, будет сопровождать полиция.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.