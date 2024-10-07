2024.10.07 14:00

В период голосования на выборах в Сейм общественный порядок будет обеспечивать полиция

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Возможные нарушения или конфликтные ситуации во время недели выборов в парламент страны поможет решать большое количество полицейских сил.

По словам генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелы, полиция помогает обеспечивать общественный порядок во время каждых выборов, и нынешние выборы в Сейм не являются исключением.

„Как в дни досрочного голосования, так и в воскресенье выборов сотрудники будут постоянно следить за ситуацией, поведением людей в общественных местах, оценивать возможные угрозы и немедленно прибывать на место происшествия, как только возникнет такая необходимость“, - сказал Р. Пожела на встрече с председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Линой Петронене.

В свою очередь председатель ГИК подчеркнула, что члены избирательных комиссий, работающие в день выборов, проинструктированы немедленно информировать сотрудников полиции в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов на избирательных участках и рядом с ними.

„Людей, работающих на выборах, обучают, как вести себя в конфликтных ситуациях и как реагировать на возможные провокации. Мы очень надеемся, что нам удастся избежать неприятных инцидентов в дни голосования“, - сказала Л. Петронене.

В ходе встречи также было согласовано, что в случае необходимости и в случае возникновения угрозы безопасности лиц или документов после окончания голосования членов комиссий, перевозящих бюллетени, будет сопровождать полиция.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

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