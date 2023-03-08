В перформансе по случаю 8 марта в Вильнюсе приняли участие и сбежавшие из России активистки Pussy Riot

"Своим перформансом мы призываем женщин к солидарности, не надо ждать, когда что-то изменится. К сожалению, не хватает поддержки женщин друг другу. Мы призываем не спешить с осуждениями, сначала подумать и принять женщину, какая она есть – с ее бедами и опытом", – сказала одна из организаторов Сигита Миколайтите.

Участницы перформанса менялись одеждой. Одежда была символом опыта, связанного с полом. "Одежда – как кожа, личность, а переодевание - принятие другой женщины, отождествление себя с ней. В то же время другая женщина, надевающая твою одежду, словно отождествляет себя с тобой. Этим перформансом мы призывали проявлять внимание друг к другу, к открытости, солидарности в деле достижения необходимых перемен", – сказала Миколайтите.

На вопрос, не против ли 8 марта феминистки, она ответила: "Так странно слышать этот вопрос каждый год, не всем еще ясно, что это не советское наследие, день, когда дарят тюльпаны. Конечно, цветы - всегда красиво, но важнее хорошо себя чувствовать, чтобы были гарантированы права женщин и нормальное отношение к ним. Это международный праздник – День солидарности женщин, он ничего общего не имеет с советским праздником. И необязательно женщина должна ждать, когда мужчина ее поздравит. Важнее, чтобы мы сами поздравили друг друга, помогли друг другу. Пока мы не начнем поддерживать друг друга, трудно рассчитывать на помощь других".

В перформансе принимали участие активистки из Литвы, России, Беларуси, Чехии и Нидерландов. В их числе были две активистки из Pussy Riot – Маша и Ольга, которые за участие в акциях сидели в тюрьме, их преследовали. Сейчас они живут в Литве.







