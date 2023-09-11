В пережившем землетрясение Марокко находится группа туристов из Литвы

По словам Римвидаса Ширвинскаса-Макалюса, сейчас в Марокко отдыхает группа из 12 клиентов Makalius . По его словам, с ними находится профессиональный специалист и местный экскурсовод, с отдыхающими каждый день поддерживают связь.

"В пятницу вечером отдыхающие находились далеко от места землетрясения – они были в Фесе, в 500 км от Маракеша. Все отдыхающие чувствуют себя безопасно, они спокойны, программу тура пока не надо было корректировать. С путешественниками есть руководитель поездкой, который говорит по-литовски и местный экскурсовод, поэтому у них есть вся самая свежая информация. Пока мы планы поездки не меняем, но следим за ситуацией, если надо будет, примем решения", – сказал Ширвинскас-Макалюс, заметив, что следующие поездки намечены на 20 сентября и 1 октября.