В пережившем землетрясение Марокко находится группа туристов из Литвы

Большая часть литовских туроператоров не организует поездки в Россию – согласно данным, одни планируют поездки позже этой осенью, а другие - только в следующем году.
По словам Римвидаса Ширвинскаса-Макалюса, сейчас в Марокко отдыхает группа из 12 клиентов Makalius. По его словам, с ними находится профессиональный специалист и местный экскурсовод, с отдыхающими каждый день поддерживают связь.
"В пятницу вечером отдыхающие находились далеко от места землетрясения – они были в Фесе, в 500 км от Маракеша. Все отдыхающие чувствуют себя безопасно, они спокойны, программу тура пока не надо было корректировать. С путешественниками есть руководитель поездкой, который говорит по-литовски и местный экскурсовод, поэтому у них есть вся самая свежая информация. Пока мы планы поездки не меняем, но следим за ситуацией, если надо будет, примем решения", – сказал Ширвинскас-Макалюс, заметив, что следующие поездки намечены на 20 сентября и 1 октября.
Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас заметил, что нет прямых рейсов из Литвы в Марокко.
По данным МИД, 8 сентября 2023 года в Марокко произошло землетрясение магнитудой в 6,8 баллов. МИД связался со своим посольством в Париже, данных о пострадавших гражданах Литвы в Марокко пока нет, за помощью никто не обращался.
"Мы рекомендуем находящимся в Марокко гражданам Литвы быть бдительными, следить за новостями и руководствоваться рекомендациями официальных властей и служб помощи.
В случае необходимости, жители Литвы могут обращаться за помощью по номеру +370 5 236 2444 круглосуточно и по эл. почте pilieciai@urm.lt, можно связаться по телефону с посольством +33 6 75 04 15 01 и по эл. почте consul.fr@urm.lt", – сообщает МИД.