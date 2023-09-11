В пережившем землетрясение Марокко находится группа туристов из Литвы

 
Эма Милюнайте
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Žemės drebėjimas Maroke
Žemės drebėjimas Maroke
ФОТО: Scanpix

В минувшие выходные в Марокко произошло сильное землетрясение, по данным МВД Марокко на 10 сентября, погибли минимум 2122 человек, пострадал 2421 – многие и их находятся в критическом состоянии. К счастью, многие литовские туроператоры и агентства в последнее время не осуществляют поездки в эту страну, а у МИД Литвы нет данных о пострадавших наших гражданах.

Большая часть литовских туроператоров не организует поездки в Россию – согласно данным, одни планируют поездки позже этой осенью, а другие - только в следующем году.

По словам Римвидаса Ширвинскаса-Макалюса, сейчас в Марокко отдыхает группа из 12 клиентов Makalius. По его словам, с ними находится профессиональный специалист и местный экскурсовод, с отдыхающими каждый день поддерживают связь.

"В пятницу вечером отдыхающие находились далеко от места землетрясения – они были в Фесе, в 500 км от Маракеша. Все отдыхающие чувствуют себя безопасно, они спокойны, программу тура пока не надо было корректировать. С путешественниками есть руководитель поездкой, который говорит по-литовски и местный экскурсовод, поэтому у них есть вся самая свежая информация. Пока мы планы поездки не меняем, но следим за ситуацией, если надо будет, примем решения", – сказал Ширвинскас-Макалюс, заметив, что следующие поездки намечены на 20 сентября и 1 октября.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас заметил, что нет прямых рейсов из Литвы в Марокко.

По данным МИД, 8 сентября 2023 года в Марокко произошло землетрясение магнитудой в 6,8 баллов. МИД связался со своим посольством в Париже, данных о пострадавших гражданах Литвы в Марокко пока нет, за помощью никто не обращался.

"Мы рекомендуем находящимся в Марокко гражданам Литвы быть бдительными, следить за новостями и руководствоваться рекомендациями официальных властей и служб помощи.

В случае необходимости, жители Литвы могут обращаться за помощью по номеру +370 5 236 2444 круглосуточно и по эл. почте pilieciai@urm.lt, можно связаться по телефону с посольством +33 6 75 04 15 01 и по эл. почте consul.fr@urm.lt", – сообщает МИД.

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