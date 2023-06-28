В Пасвалисе ведутся работы по перезахоронению советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны

По сообщению самоуправления, проект по переносу советского воинского захоронения времен Второй мировой войны с Пумпенайского кладбища Пасвальского районного самоуправления был утвержден приказом директора Администрации Пасвальского районного самоуправления от 23 марта 2023 г. №. DV-260 "Об утверждении проекта по переносу советского воинского захоронения времен Второй мировой войны с Пумпенайского кладбища Пасвальского районного самоуправления".
В ходе работ будут проводиться археологические исследования и эксгумация останков, а также антропологические исследования. Останки будут перезахоронены на месте советского воинского захоронения Второй мировой войны, расположенного на ул. Каштону в Вашкяй.