Всего 15 дополнительных умных устройств для оказания помощи установлены и доступны в аэропортах в местах массового пребывания людей. В настоящее время во всех аэропортах Литвы (в пассажирских терминалах) установлены 23 автоматических дефибриллятора.

По словам медицинских экспертов, такие автоматические наружные дефибрилляторы являются умными и надежными компьютеризированными приборами, которые посредством голосовых и визуальных указаний помогают безопасно провести дефибрилляцию – это может сделать даже человек, не обладающий специальными знаниями.

Открыв прибор, человек слышит голосовые и видит текстовые указания: что нужно делать и какое следующее реанимационное действие необходимо совершить. После подключения электродов к телу пострадавшего прибор самостоятельно анализирует сердечную деятельность, информирует, требуется ли дефибрилляция и, если требуется, проводит ее, говорится в сообщении Аэропортов Литвы.

"Положительный опыт пассажиров в аэропортах – это комплексный процесс, существенным фактором которого является безопасность пассажиров. И именно безопасность жизнедеятельности пассажиров крайне важна для нас, мы прекрасно понимаем, что для некоторых из них перелеты не являются рутиной и порой могут вызвать стресс, в связи с чем проявляются различные недомогания. В случае нарушения сердечной деятельности, остановки сердца дефибриллятор может спасти жизнь. И если это произошло – важна каждая секунда, поэтому нам хотелось бы обеспечить такое расположение дефибрилляторов, которое гарантирует простой и быстрый доступ к ним в разных местах пассажирских терминалов", - утверждает руководитель отдела управления пассажирским опытом аэропортов Литвы Раса Петрайтене.

По словам представителя аэропортов Литвы, в Вильнюсском аэропорту установлены 7 дополнительных дефибрилляторов, в Каунасском аэропорту – 4, в аэропорту Паланги – еще 3. Дефибриллятор установлен и в административных помещениях аэропортов Литвы.

Несмотря на то, что для использования новых устройств не требуются никакие специальные знания, ими может воспользоваться каждый, тем не менее, сотрудники аэропортов Литвы получат дополнительную информацию, пройдут обучение на тему специфики, использования дефибрилляторов и возможностей помочь пассажирам.

Помимо того, в середине февраля аэропорты Литвы вместе с партнерами планируют провести открытое обучение применению автоматических дефибрилляторов, предназначенное именно для пассажиров.

В сообщении напоминают, что дефибриллятор предназначен для восстановления сердечной деятельности при ее внезапной остановке. Аппарат автоматически анализирует ситуацию и решает вопрос о необходимости электрического импульса, инструкция предоставляется на литовском языке. Причинить вред человеку дефибриллятором невозможно, так как всю необходимую информацию собирает сам аппарат.

Медицинские эксперты напоминают, что при остановке сердца окружающие должны выполнить три обязательных действия:

- Как можно быстрее вызвать помощь по телефону 112 или информировать сотрудников аэропорта, которые вызовут медицинскую помощь.

- Безотлагательно приступить к надавливанию на грудную клетку (с частотой 100-120 раз/мин.), по возможности сочетать надавливания с вдуваниями воздуха в легкие в соотношении 30:2.

- В ходе реанимации принести на место автоматический наружный дефибриллятор, включить его и, руководствуясь командами дефибриллятора, продолжать реанимацию до прибытия специализированной помощи.