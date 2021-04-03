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Поскольку в праздничные дни движение между муниципалитетами запрещено, полиция Литвы будет интенсивнее проверять путешествующих на автомобилях и общественном транспорте.
В пасхальные выходные путешественникам придется иметь дело с полицией
© DELFI / Orestas Gurevičius

Полиция будет проводить контрольные действия как на дорогах, так и на железнодорожных вокзалах. Будут проверять и междугородние автобусы.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что в выходные за порядком каждый день будут следить 1100 полицейских и около 400 социальных партнеров – стрелков, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности и др.

По словам заместителя генкомиссара Литвы Арунаса Паулаускаса, контроль будет проводиться круглосуточно.

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"Более жесткий контроль будет проходить во время интенсивного движения, но водители не должны удивляться, если их остановят для проверки ночью на территории муниципалитета", – сказал он.

По словам Паулаускаса, полиция оценила предыдущий опыт и "возможные тактические ошибки", поэтому особое внимание будет уделять тому, чтобы не формировались заторы.

"Мы выделили больше людей, чтобы можно было проводить проверки как можно скорее, во-вторых, главный постовой будет принимать соответствующие решения, если водителям приходится стоять больше 30 минут, возможно, пропускать какой-то процент машин без проверки, если они не вызовут никаких сомнений, или же ускорит проверку", – сказал заместитель генкомиссара.

О более жестком контроле пассажиров поездов и автобусов сообщило и Министерство транспорта и коммуникаций Литвы. По данным министерства, пассажиров будут проверять и сотрудники Литовской администрации безопасности транспорта.

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