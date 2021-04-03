В пасхальные выходные путешественникам придется иметь дело с полицией

Полиция будет проводить контрольные действия как на дорогах, так и на железнодорожных вокзалах. Будут проверять и междугородние автобусы.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что в выходные за порядком каждый день будут следить 1100 полицейских и около 400 социальных партнеров – стрелков, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности и др.

По словам заместителя генкомиссара Литвы Арунаса Паулаускаса, контроль будет проводиться круглосуточно.

"Более жесткий контроль будет проходить во время интенсивного движения, но водители не должны удивляться, если их остановят для проверки ночью на территории муниципалитета", – сказал он.

По словам Паулаускаса, полиция оценила предыдущий опыт и "возможные тактические ошибки", поэтому особое внимание будет уделять тому, чтобы не формировались заторы.

"Мы выделили больше людей, чтобы можно было проводить проверки как можно скорее, во-вторых, главный постовой будет принимать соответствующие решения, если водителям приходится стоять больше 30 минут, возможно, пропускать какой-то процент машин без проверки, если они не вызовут никаких сомнений, или же ускорит проверку", – сказал заместитель генкомиссара.

О более жестком контроле пассажиров поездов и автобусов сообщило и Министерство транспорта и коммуникаций Литвы. По данным министерства, пассажиров будут проверять и сотрудники Литовской администрации безопасности транспорта.