В пасхальные выходные ожидается переменчивая погода: весеннего тепла не будет

В ночь на воскресенье ветер успокоится. Местами возможны небольшие осадки. Будет 0–5 градусов мороза.

Днем вероятность осадков невелика. Ветер сменится на западный, юго-западный. К сожалению, особого тепла не будет. Воздух прогреется только до 5–9 градусов.

В ночь на понедельник небольшие осадки возможны на взморье. Днем осадки охватят всю западную часть страны. Усилится южный, юго-восточный ветер. Днем порывы ветра местами достигнут 15–18 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, ночью 7–12 градусов. Кроме того, будет облачно и дождливо, ожидается сильный ветер.

Во вторник осадки охватят почти всю Литву, станет еще прохладнее.