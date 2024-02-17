В партийных рейтингах по-прежнему лидируют соцдемы

Компания Baltijos tyrimаi 19–29 января провела опрос и выяснила, за кого жители голосовали бы, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

На первой строке рейтинга - социал-демократы, за которых намерены голосовать 17,2% участников опроса (в декабре 16,4%).

На втором месте - демократический союз "Во имя Литвы" с 10,6% (в декабре 13,4%).

Далее следует Литовский союз крестьян и зеленых - 10,6% (в декабре 11%).

Четвертое место в рейтинге занимает Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 9,3% (в декабре 10,5%).

За консерваторами следует Партия труда - 5,7% (в декабре 5,6%).

Шестое место рейтинга - Движение либералов - 4,5% (в декабре 6,2%), далее идет Партия регионов Литвы - 4% (в декабре 3,9%).

На восьмом месте рейтинга Партия свободы - 3,7% (в декабре 3,5%), далее следует "Свобода и справедливость" - 3,2% (в декабре 3,1%).