Согласно результатам опроса, которые в субботу опубликовало издание Lietuvos rytas, особых перемен в рейтинге пока нет: за соцдемов в ноябре намерены были голосовать 16,3% жителей (16,8% - в октябре), за СО-ХДЛ 11,5% (9,7% месяц назад).
На третьем месте остается Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) – 10,5% (9,4% в октябре).
Четвертая позиция рейтинга за Движением либералов - 5,6% (6,3% в октябре), пятая принадлежит Партии труда, - 5,2% (5,7% в октябре).
За Партию свободы намеревались голосовать 2,8% избирателей (2,7% в октябре).
"Создается впечатление, что несколько месяцев ничего не меняется, штиль. Но есть признаки перемен: за другую партию намерены голосовать 3,2%, а от числа тех, кто пойдет на выборы, таких 5%. Если посмотреть, что это за "другая", это может быть партия Саулюса Сквернялиса "Во имя Литвы". Если ее вписать в опрос, то она заберет электорат и у соцдемов, и у "крестьян", и у Партии труда", – сказал глава Vilmorus Владас Гайдис.
26,6% сказали, что не знают, за кого голосовать. В октябре таких было 24,7%, в сентябре – 23,2%. Еще 13,7% участников опроса сказали, что не будут голосовать (15,1% в октябре).
Опрос по телефону по заказу издания Lietuvos rytas в ноябре провела компания Vilmorus. В нем участвовали 1000 человек.
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