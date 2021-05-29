В партийном рейтинге "крестьяне" обошли консерваторов

По данным опроса, если бы выборы в Литве проходили в ближайшее воскресенье, то за "крестьян" проголосовали бы 16,2% избирателей, а за консерваторов – 14,8% (в апреле соответственно 15,4 и 17%).

В мае значительно улучшился рейтинг социал-демократов, которых сейчас возглавляет Вилия Блинкявичюте – 10,2% (в апреле – 6,8%).

На четвертой позиции Движение либералов - 6,2% (5,3%), далее идет Партия труда – 4,4% (3,9%), Партия свободы – 3,5% (4%). На 1 пункт за месяц снизился рейтинг Литовских социал-трудовиков (до 3,1%), и больше чем в два раза увеличился рейтинг Избирательной акции поляков Литвы (до 1,3%).

13% участников опроса сказали, что вообще не намерены голосовать, 23,9% не знали, за кого голосовать(в апреле соответственно 12,6 и 23,9%).

Напомним, что новый лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте в рейтинге самых популярных политиков Литвы поднялась на второе место 49,7%, ее опережает лишь президент Гитанас Науседа (61,4%).

На третьем месте рейтинга - спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (44,1%), на четвертом - премьер-министр Ингрида Шимоните (40,4%), далее идет мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (40,1%).

Нашестом месте - мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс (35,2%), далее идут глава МВД Агне Билотайте – 34,9%, глава МО Арвидас Анушаускас – 34,1%, глава Минздрава Арунас Дулькис – 33,8%, за ним лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - 26,3%, vминистр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис - 26,2%, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте – 18,4%.

Опрос компания Vilmorus провела 11-21 мая.