В партии Целофанаса – председатель и заместитель с судимостью

Кандротас был неоднократно судим за финансовые преступления. Он давно уже делился планами о создании партии. О создании партии он объявил 15 августа 2023 года.
Кандротас сказал Delfi, что учредительный съезд партии "Мы - Литва" состоялся в Кельмесском районе. Минюсту документы для регистрации партии он обещал передать позже.
По сведениям Delfi, немалая часть членов этой партии - проживающие за границей граждане Литвы. "Партия будет реальной оппозицией нынешней власти страны", – писали об этой партии в Facebook. Подробностей о том, над чем будет работать эта партия, пока нет. Не предана огласке и программа партии.
Пока в Минюсте партия не зарегистрировано. Известно, что ее члены намерены участвовать в парламентских выборах и выборах в Европарламент.
После того как Кандротас сообщил о создании партии, в публичном пространстве стали возмущаться в связи с тем, что его заместителем стал осужденный за коррупцию бывший глава "Вильняус ванденис" Дарюс Норкус. В последнее время Норкус был последователем Альгирдаса Палецкиса, осужденного за шпионаж в пользу России, и возглавлял организацию сторонников Палецкиса "Заря справедливости".
После того как Норкус стал заместителем Кандротаса, стали говорить о том, что в партию "мы - Литва" переходит и вся группа сторонников палецкиса.
Сам Кандротас эту информацию опровергает.
В числе членов новой партии – не только осужденный за коррупцию Норкус, но и фигурантка дела о беспорядках у здания парламента учитель Астра-Геновайте Астраускайте, а также в прошлом судимый Андреюс Лобовас, известный своими нацистскими заявлениями.
Правда, Кандротас заметил, что Лобавасу уже сделали одно предупреждение за восхваление Адольфа Гитлера, поэтому, если тот еще раз сделает что-то подобное, будет исключен из партии.
Несмотря на то, что партия "Мы - Литва" пока еще не зарегистрирована, в социальных сетях уже появились опасения, что это может быть кремлевский проект или коварный план консерваторов для дробления оппозиции. Сам Кандротас сказал, что не ожидал такой волны злобы со стороны людей, с которыми он, казалось бы был на одной волне, например, со стороны представителей "Союза семей".
Однако политологи не считают, что такая оппозиция получит много голосов.
"Мы видим, что они получают немного голосов, у этих партий нет ярких лидеров. Нет лидеров, которым доверяли бы больше 1–2% людей. Я думаю, что это их основная проблема", – сказал Delf декан Каунасского технологического университета Айнюс Лашас, заметив, что взаимные конфликты не дадут этим силам объединиться.
Ученый заметил, что такие люди как Целофанас и его приспешники поднимают много шума, но когда приходит время выборов особой активности не демонстрируют.