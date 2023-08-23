В партии Целофанаса – председатель и заместитель с судимостью

После того как Кандротас сообщил о создании партии, в публичном пространстве стали возмущаться в связи с тем, что его заместителем стал осужденный за коррупцию бывший глава "Вильняус ванденис" Дарюс Норкус. В последнее время Норкус был последователем Альгирдаса Палецкиса , осужденного за шпионаж в пользу России , и возглавлял организацию сторонников Палецкиса "Заря справедливости".

Пока в Минюсте партия не зарегистрировано. Известно, что ее члены намерены участвовать в парламентских выборах и выборах в Европарламент .

По сведениям Delfi, немалая часть членов этой партии - проживающие за границей граждане Литвы . "Партия будет реальной оппозицией нынешней власти страны", – писали об этой партии в Facebook . Подробностей о том, над чем будет работать эта партия, пока нет. Не предана огласке и программа партии.

Кандротас сказал Delfi, что учредительный съезд партии "Мы - Литва" состоялся в Кельмесском районе. Минюсту документы для регистрации партии он обещал передать позже.

Кандротас был неоднократно судим за финансовые преступления. Он давно уже делился планами о создании партии. О создании партии он объявил 15 августа 2023 года.

После того как Норкус стал заместителем Кандротаса, стали говорить о том, что в партию "мы - Литва" переходит и вся группа сторонников палецкиса.

Сам Кандротас эту информацию опровергает.

В числе членов новой партии – не только осужденный за коррупцию Норкус, но и фигурантка дела о беспорядках у здания парламента учитель Астра-Геновайте Астраускайте, а также в прошлом судимый Андреюс Лобовас, известный своими нацистскими заявлениями.

Правда, Кандротас заметил, что Лобавасу уже сделали одно предупреждение за восхваление Адольфа Гитлера, поэтому, если тот еще раз сделает что-то подобное, будет исключен из партии.

Несмотря на то, что партия "Мы - Литва" пока еще не зарегистрирована, в социальных сетях уже появились опасения, что это может быть кремлевский проект или коварный план консерваторов для дробления оппозиции. Сам Кандротас сказал, что не ожидал такой волны злобы со стороны людей, с которыми он, казалось бы был на одной волне, например, со стороны представителей "Союза семей".