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В парламентском кафе с начала этой недели после длительного перерыва стали продавать алкоголь (не крепче 15 градусов). Эту информацию подтвердила представитель ЗАО Sveikos mitybos partneris, предоставляющего услуги общепита в парламенте Аудроне Тендзеголскене.
Valgykla Seime pradėjo darbą
Valgykla Seime pradėjo darbą
© ELTA / Julius Kalinskas

"Есть разный алкоголь, и литовские напитки, и импортные. Шампанское, игристое вино, белое, красное вино. Алкоголь не крепче 15 градусов", – сказала Тендзеголскене.

Напомним, что в сентябре этого года правление парламента разрешило продажу алкоголя в здании парламента (не крепче 15 градусов). Надеялись, что такое решение поможет привлечь арендатора и компанию, которая будет предлагать услуги общепита в парламенте.

Продажа алкоголя в парламентском кафе была запрещена в 2016 г.

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