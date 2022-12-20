"Есть разный алкоголь, и литовские напитки, и импортные. Шампанское, игристое вино, белое, красное вино. Алкоголь не крепче 15 градусов", – сказала Тендзеголскене.

Напомним, что в сентябре этого года правление парламента разрешило продажу алкоголя в здании парламента (не крепче 15 градусов). Надеялись, что такое решение поможет привлечь арендатора и компанию, которая будет предлагать услуги общепита в парламенте.

Продажа алкоголя в парламентском кафе была запрещена в 2016 г.