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Группа депутатов парламента Литвы предложила поселять в парламентской гостинице только тех, у кого нет недвижимости в Вильнюсе и рядом с ним.
Seimo viešbutis
Seimo viešbutis
© BNS

Соответствующие поправки к уставу парламента были зарегистрированы в среду, 24 августа. На жилье в гостинице могут претендовать только те депутаты, у которых в последние 5 лет не было недвижимости в Вильнюсе или рядом со столицей (на расстоянии до 25 км).

Отмечается, что нынешний порядок, в соответствии с которым гостиницей могут пользоваться и те, у кого есть жилье в столице, "нечестный и несправедливый в отношении как депутатов, так и налогоплательщиков".

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Поправки зарегистрировали лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, вице-спикер Юргис Разма, депутаты Андрюс Вишняускас, Миндаугас Линге, Кястутис Масюлис и Андрюс Купчинскас.

LRT на этой неделе сообщал, что сейчас в гостинице живут четыре депутата, у которых есть недвижимость в Вильнюсе или рядом с городом.

В четверг LRT назвал фамилии этих депутатов: член демократического союза "Во имя Литвы" Томас Томилинас, "трудовик" Ева Качинскайте-Урбонене и "крестьяне" Гинтаутас Киндурис и Риманте Шалашявичюте.

Томилинас сказал LRT, что живет в гостинице, потому что после развода в его вильнюсской квартире живет бывшая жена.

Качинскайте-Урбонене сказала, что переехала в гостиницу, поскольку семья решила продать недвижимость в Вильнюсе.

Гинтаутас Киндурис так и не ответил на вопрос LRT, почему он живет в гостинице, если купил квартиру в столице.

Риманте Шалашявичюте сказала, что живет недалеко от Майшягалы, но не может там находиться все время из-за проблем с логистикой.

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