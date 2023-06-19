В понедельник группа депутатов во главе с Аурелиюсом Веригой зарегистрировала поправки к закону о контроле над табачными изделиями и связанными с ними производными. В группе 26 депутатов.
Политики предлагают разрешить продажу электронных сигарет только по рецептам врача. Электронными сигаретами лицензированных торговцев или оптовиков могли бы торговать только аптеки.
В документе приводится пример Австралии, где с 1 октября 2021 года электронные сигареты, никотиновые капсулы и жидкий никотин продают только по рецептам местных врачей.
Такие рецепты могут выписать, но не обязаны это делать, врачи, включенные в специальный список. В каждом отдельном случае врачи принимают решения, оценив риск и пользу в конкретных обстоятельствах.
"После принятия этого решения продажи электронных сигарет и никотина без рецептов в Австралии незаконны, кроме того, незаконно и владение такими вещами без рецепта, незаконным является и импорт таких товаров с зарубежных сайтов без действующего рецепта врача", – отмечают депутаты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В парламенте зародилась новая идея – электронные сигареты по рецептам
Купить электронные сигареты можно только по рецепту...
Эфир Delfi: сложно ли и как выучить литовский язык иностранцу?
Идея Инспекции по языку с 2024 года проверять работающих...
С июля жителей Литвы ждет множество самых разных изменений
С июля в Литве жителей ждут перемены. С я июля в...
Центробанк Литвы признал - падения экономики избежать не получится
В начале этого года ориентированная на экспорт...
Синоптики предупреждают: в Литву идет ливень и град когда не выходить на улицу
В понедельник днем будет облачно с прояснениями. В...