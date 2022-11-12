22 года назад Ванагас и Дробязко за заслуги перед Литвой были награждены орденами Великого князя Литовского Гедиминаса 5 степени. На тот момент Дробязко уже 8 лет была гражданкой Литвы.

Этих орденов фигуристов лишили летом 2022 года. В ближайшее время Дробязко может лишиться и литовского паспорта.

"Гражданство кроет в себе определенную ответственность. Если человек получает гражданство как подарок, как второе гражданство, он должен вести себя с этим соответствующим образом и не представлять своими действиями угрозу безопасности Литовскому региону, не поддерживать агрессивные страны", – сказала LNK консерватор Даля Асанавичюте.

Во вторник в парламенте в первом чтении одобрили новый порядок лишения гражданства. Это касается людей, получивших литовское гражданство в порядке исключения. Они могут лишиться литовского гражданства за поддержку враждебного Литве государства. В данном случае есть реальная угроза лишения гражданства Дробязко.

"Я думаю, это еще долгий процесс. Трудно сказать, лишат ли гражданства одного, двоих, троих человек. В данном случае больше направлено на Дробязко, но я пока не могу сказать, что она точно лишиться гражданства", – сказала Асанавичюте.

Орденов Дробязко и Ванагаса лишилис за то, что они участвовали в Сочи в шоу, организованном супругой пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Это мероприятие в социальных сетях рекламировала и сама Дробязко.

Свекровь Дробязко Лилия Ванагене не перестает удивляться таким предложениям в парламенте.

"Все забыли, что Маргарита уже 22 года - жена Повиласа, гражданина Литвы. Очень жаль, что за один день из людей сделали едва ли не убийц", – сказала Ванагене, президент Литовской федерации фигурного катания.

Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что не видит Дробязко в числе граждан Литвы.

"Такие нелояльные к стране люди, в это тяжелое время ведут себя так. Думаю, что у них не должно быть литовского гражданства", – сказала министр.

К обсуждению этого вопроса парламент вернется примерно через месяц. Правда, в парламенте далеко не все согласны корректировать закон о гражданстве.

"Ни один закон не может действовать в обратную сторону. Особенно такой", – сказал соцдем Юлюс Сабатаускас.

Эксперты по конституционному праву сказали, что это предложение противоречит Конституции.

"В конце концов, есть соответствующий международный стандарт. Сомневаюсь, что Конституционный суд может объяснить этот стандарт как-то иначе. А стандарт такой - все граждане равны, несмотря на то, как они получили гражданство", – сказал LNK декан Юридического факультета университета им. Витаутаса Великого Дайнюс Жалимас.

По словам олимпийского чемпиона, депутата Виргилиюса Алекны, впечатляющие спортивные достижения в прошлом не могут быть причиной для сохранения гражданства, если человек не лоялен государству.

Ванагас и Дробязко завоевали бронзовые медали на чемпионатах Европы и мира. Правда, большую часть своей карьеры они провели в России, где тренировались, живут они в России и сейчас.