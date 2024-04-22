В парламенте – предложение ввести ответственность за перевозку товаров с символами авторитарных или тоталитарных режимов

На минувшей неделе в парламенте Литвы было зарегистрировано предложение в связи с введением административной ответственности за перевозку товаров с символами авторитарных или тоталитарных режимов. Это значит, что в Литву нельзя будет ввозить и по ее территории перевозить товары с нацистской или советской символикой.