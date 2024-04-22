В парламенте – предложение ввести ответственность за перевозку товаров с символами авторитарных или тоталитарных режимов

 
ELTA
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
Muitinė
Muitinė
ФОТО: Muitinės departamentas

На минувшей неделе в парламенте Литвы было зарегистрировано предложение в связи с введением административной ответственности за перевозку товаров с символами авторитарных или тоталитарных режимов. Это значит, что в Литву нельзя будет ввозить и по ее территории перевозить товары с нацистской или советской символикой.

"В проекте по сути нет новых установок, только предлагается действующую формулировки дополнить новым понятием "перевозка", чтобы она охватывала перевозку товаров через таможню, чтобы литовское общество было защищено от дезинформации и манипуляций с помощью информации", – указали авторы проекта консерваторы Лауринас Кащюнас и Витаутас Юозапайтис.

По словам инициаторов, такое предложение вызвано обращением Литовской таможни в Службу инспектора по журналисткой этике с просьбой оценить посылку с книгами и периодическими изданиями, которая пришла в Литву. Служба установила, что большая часть представленной для оценки литературы и периодических изданий содержала пропаганду и дезинформацию.

"С учетом геополитической ситуации и вызовов, возникающих перед нацбезопасностью, было решено пресечь путь проникновения разных провокаций и попыток пропагандировать идеологию "Русского мира", поэтому и зарегистрировали поправки к кодексу", – сказано в пресс-релизе.

Напомним, что 1 мая 2023 года в Литве вступил в силу запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологии. Принятый в декабре 2023 года закон предполагает устранение из публичных пространств тоталитарных и авторитарных символов – памятников, других мемориальных объектов, названия улиц, площадей и др.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии