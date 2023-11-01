В парламенте – предложение в связи с новым требованием к владельцам оружия

"Мы создаем нашу оборону на принципе всеобщей обороны. Чтобы это не было голой декларацией, надо все осуществить, имея в виду три опоры. Во-первых, крепкое общество - такое общество, у которого есть воля к сопротивлению, что доказали украинцы, которых хотели завоевать в течение 2-3 недель.

Вторая важная опора – навыки. Это значит, что человек с оружием, если он практикуется, может оказать сопротивление врагу. Быть может, в случае небольшого вторжения, но это даст эффект.

И третья опора - место в планах обороны. Мало владеть оружием, мало быть патриотом в сердце, надо знать свое место в случае вооруженного конфликта.

Курсы гражданского сопротивления в широком смысле это: каким будет место владельца оружия в планах. Конечно, мы на этих курсах узнаем, как семьи должны организовывать оборону на уровне семьи, когда наступает день x, и что делать, если у тебя есть оружие", – сказал LNK Кащюнас.