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Поскольку "крестьяне" попросили сделать перерыв в обсуждении вопроса, парламент Литвы позже будет решать вопрос выплат пособий литовским компаниям, которые попали под санкции Евросоюза.
Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai
Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

Предлагается не платить таким компаниям за простой, но узаконить специальные выплаты в случае применения санкций – их будут платить работникам, которые покинут компанию.

За паузу в обсуждении вопроса проголосовали 45 депутатов, против – 63, воздержались 16, однако этого хватило для того, чтобы отложить обсуждение вопроса.

Председатель парламентского комитета по вопросам социальных дел и труда Миндаугас Линге сказал, что к голосованию по этому вопросу вернутся 14 января после обеда.

Эти поправки актуальны для работников друскининкайского санатория Belorus.

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