Предлагается не платить таким компаниям за простой, но узаконить специальные выплаты в случае применения санкций – их будут платить работникам, которые покинут компанию.
За паузу в обсуждении вопроса проголосовали 45 депутатов, против – 63, воздержались 16, однако этого хватило для того, чтобы отложить обсуждение вопроса.
Председатель парламентского комитета по вопросам социальных дел и труда Миндаугас Линге сказал, что к голосованию по этому вопросу вернутся 14 января после обеда.
Эти поправки актуальны для работников друскининкайского санатория Belorus.
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