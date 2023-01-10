В парламенте Литвы – выставка, посвященная Владимиру Зеленскому

На выставке представлены моменты деятельности президента с инаугурации в 2019 года до наших дней.
На фото раскрыто, как судьбу президента и его страны изменило 24 февраля 2022 года.
Желающие могут посетить выставку в первом здании парламента:
12 января 17–21.30 ч.;
13 января 12.30–14.30 ч.
Выставка будет длиться с 9 до 30 января.
Дни открытых дверей - 20 и 27 января 11–15 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Количество свободных рабочих мест в Литве, как в 2008 г: готовятся к росту безработицы
В Литве на данный момент зафиксировано 27 000 свободных...
Эфир Delfi: положение в Соледаре и планируемые поставки вооружения для ВСУ из стран НАТО
Российские войска вечером начали штурм Соледара в...
Вильнюс уже сейчас превратился в каток, однако, по данным Grinda, скоро станет еще хуже
Во вторник с утра в Вильнюсе тротуары превратились в...
Самые большие зарплаты в ноябре были в вильнюсском отделении Fatmap
Литовское отделение британской компании Fatmap в ноябре...
Декабрьские счета за отопление в Вильнюсе: снижение цены фиксируется четвертый месяц подряд
Как сообщают Вильнюсские теплосети (Vilniaus šilumos tinklai), в...