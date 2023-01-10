В парламенте Литвы – выставка, посвященная Владимиру Зеленскому

На выставке представлены моменты деятельности президента с инаугурации в 2019 года до наших дней.

На фото раскрыто, как судьбу президента и его страны изменило 24 февраля 2022 года.

Желающие могут посетить выставку в первом здании парламента:

12 января 17–21.30 ч.;

13 января 12.30–14.30 ч.

Выставка будет длиться с 9 до 30 января.

Дни открытых дверей - 20 и 27 января 11–15 ч.