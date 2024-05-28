В парламенте Литвы состоялись учения: все прятались в укрытии

Во время учений отрабатывали и технику оказания первой помощи – вице-спикер Паулюс Саударгас сделал вид, что повредил ногу, поэтому в укрытие его доставили на носилках.
"Все учения - имитация возможной ситуации, сценарий был известен заранее. Но учения необходимы, поскольку таких учений в парламенте еще не было, вообще не знаю, проводили ли их где-либо в Литве. Сегодня отработали учения на случай угрозы воздушной атаки, люди за установленное время должны были спуститься в убежище", – сказал Саударгас.
Учения проводили в первом и во втором дворце.
"Важно обеспечить регулирование потоков, пройти по кабинетам, посмотреть, не остался ли там кто-то, все ли поняли, куда идти", – рассказал Саударгас.
Планируется, что в укрытии парламента можно будет получить первую помощь, там можно будет находиться продолжительное время.
"Это укрытие, [люди] могут находиться здесь долго, все зависит от того, будет ли вода, запасы медикаментов. В укрытии есть запасной выход. В конце учений мы попросим всех выйти во внутренний двор", – сказал он и заверил, что на какое-то время запасов продовольствия в убежище парламента хватит.
Согласно подсчетам, в этом убежище парламента смогут укрыться 100 человек (учения показали, что вмещается 150). Еще одно укрытие планируют оборудовать во втором дворце парламента.
Саударгас сказал, что после учений обсудят их результаты и заметил, что будут и другие учения.
Вице-спикер заметил, что депутаты в случае угрозы могут прятаться в парламенте, а если опасность будет продолжительной или будут военные действия, то парламент может работать удаленно.
Если не будет электричества или интернета, то, по словам Саударгаса, для работы депутатов подготовлено другое здание.
"Если придется эвакуироваться из здания или из Вильнюса, то парламент может перебраться в другое здание. Необязательно сейчас раскрывать всю информацию, но есть другое здание, о нем договорились", – сказал он.