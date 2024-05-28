В парламенте Литвы состоялись учения: все прятались в укрытии

Планируется, что в укрытии парламента можно будет получить первую помощь, там можно будет находиться продолжительное время.

"Важно обеспечить регулирование потоков, пройти по кабинетам, посмотреть, не остался ли там кто-то, все ли поняли, куда идти", – рассказал Саударгас.

"Все учения - имитация возможной ситуации, сценарий был известен заранее. Но учения необходимы, поскольку таких учений в парламенте еще не было, вообще не знаю, проводили ли их где-либо в Литве . Сегодня отработали учения на случай угрозы воздушной атаки, люди за установленное время должны были спуститься в убежище", – сказал Саударгас.

Во время учений отрабатывали и технику оказания первой помощи – вице-спикер Паулюс Саударгас сделал вид, что повредил ногу, поэтому в укрытие его доставили на носилках.

"Это укрытие, [люди] могут находиться здесь долго, все зависит от того, будет ли вода, запасы медикаментов. В укрытии есть запасной выход. В конце учений мы попросим всех выйти во внутренний двор", – сказал он и заверил, что на какое-то время запасов продовольствия в убежище парламента хватит.

Согласно подсчетам, в этом убежище парламента смогут укрыться 100 человек (учения показали, что вмещается 150). Еще одно укрытие планируют оборудовать во втором дворце парламента.

Саударгас сказал, что после учений обсудят их результаты и заметил, что будут и другие учения.